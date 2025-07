Américo Sirvente es ingeniero, conferencista y docente de la UNSJ. Además de todo eso, es propietario del “Chiki” uno de los pocos, sino el único, modelo de este auto eléctrico fabricado en San Luis con características particulares. Es foco de las cámaras celulares de peatones y conductores que cada vez que lo ven lo saludan o le tocan bocina en las calles de San Juan.

“Denominame como el profesor disruptivo” dijo Américo Sirvente a los micrófonos de Diario 13.

El docente está todos los jueves en el programa de Compacto 13 conducido por Adrián Tejada con su columna de educación, tecnología y ciencia. La misma trata temas desde educar con diversión hasta como incorporarle la IA a los adultos mayores. Pero la entrevista no tiene foco en su profesión sino en su estilo de vida. Américo es el propietario del “Chiki” un auto súper chiquito que viene a reemplazar la moto como medio de transporte tradicional.

El hombre compró el vehículo este año y dijo que le llegó como si fuera un juguete. El hombre vio la publicidad ingresó en la página y comenzó el proceso de compra. Tras aportar sus datos, la empresa aprobó la compra y le envió el modelo a la puerta de su casa. El valor del auto, a dólar oficial, es cercano a los 8.500 con patente incluida.

“En San Juan hay 4 “Titos” que son doble cabina, pero este es el único cabina simple es el “Chiki”” mencionó Sirvente.

El auto tiene una sola marcha hacia adelante y otra reversa, cuenta con freno de mano y alcanza una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y de autonomía una duración de 45 kilómetros de distancia con la batería cargada al 100%. Sobre la batería, supo explicar que es similar a cargar una notebook y para llegar al máximo de energía solo necesita 4 horas de carga.

“Ocupo los carriles como si fuera una moto, el resto de conductores ni me jode. He visto muchos que cuando me pasan me van filmando”, dijo el docente.

El Chiki es de la marca Coradir y está considerado una revolución de la movilidad urbana. Al ser eléctrico no contamina como el resto de los vehículos. Además, otra de las ventajas es su tamaño y su peso ya que no supera los 250 kilos en total.

Cabe mencionar que, aunque sea cabina simple, cuenta con un habitáculo trasero para transportar a otro pasajero, pero no tiene ni capot ni baúl.