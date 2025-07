Ruben Daniel Flores, más conocido como Gregorio26270 en TikTok, es un vendedor ambulante y tiktoker sanjuanino que se convirtió en personaje en las redes por mostrar la vida cotidiana de San Juan con humor, espontaneidad y sin filtros. Ahora, dio un paso más: se postuló al casting de Gran Hermano y sueña con representar a la provincia en el reality más visto del país.

En diálogo con Jorge por la mañana, Gregorio contó cómo surgió la idea: “Tengo la idea de que San Juan existe. Somos un pueblo un poco alejado de la gran ciudad, pero me gustaría representar la provincia. Tengo años de calle, muchas vivencias y creo que puedo llegar a ganar… y también llevarme los 80 millones de pesos”.

Sobre sus videos, explicó que busca mostrar “la cara cotidiana de San Juan, sin tanto protocolo”, y marcó una diferencia con otros creadores: “Hay tiktokers que van a lugares grosos. Yo muestro las calles, la gente real".

Durante la charla, se animó a lanzar una definición sobre su diferencial: “Tengo un ángel, tengo una estrella. Golpes de suerte que me da la vida, que me da Dios. Y tengo calle. He visto todos los Gran Hermano y no creo que haya alguien que me pueda sacar”.

El personaje, que en su cuenta suma miles de seguidores, se mostró ilusionado por su futuro televisivo, aunque confesó que ya recibió un revés familiar: “La producción de Telefe me llamó y yo estaba re emocionado. Pero mi esposa agarró el teléfono y les dijo: ‘No lo pienso dejar ir’. Me cortó las alas, más o menos. Un 90% del sueño”.

Sin embargo, lejos de rendirse, dejó un mensaje claro: “A la gente de Telefe les digo que insistan. Si entro a la casa, me traigo el premio. Me los como vivos a todos los que estén ahí adentro”.

Gregorio también aprovechó para saludar a su papá Coco y a su mamá Teresa: “Los amo. Ellos me pusieron Ruben Daniel, pero en las redes ya todos me conocen como Gregorio”.

Con su carisma, autenticidad y calle, este sanjuanino se ilusiona con dar el salto a la televisión nacional y convertirse en la voz de las vivencias cotidianas de muchos.