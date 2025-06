Cristian Espejo, un trabajador sanjuanino, pidió ayuda públicamente luego de sufrir un grave accidente y no recibir respuestas por parte de su obra social, OSPIT. El hombre se presentó en Canal 13 San Juan con el objetivo de visibilizar su situación desesperante: quedó con una lesión en la pierna que le impide caminar, necesita una cirugía urgente y no tiene cómo costearla.

“Soy padre de familia, el único sueldo de mi casa es el mío y no tengo otra entrada. Me accidenté el 1 de mayo trabajando de forma particular, tengo rotura de tibia y peroné. Desde entonces no tengo respuestas”, expresó Cristian, quien explicó que la obra social que le corresponde por su trabajo es OSPIT, del rubro textil.

Según su testimonio, desde Buenos Aires le confirmaron que su cobertura está activa, pero en la provincia le dijeron que está suspendida. “La única respuesta que me dan es que no tienen plata. Pero los descuentos me los siguen haciendo”, reclamó.

Cristian contó que pudo costearse algunos estudios prequirúrgicos con recursos propios, pero la operación que necesita cuesta entre 4 y 5 millones de pesos, un monto imposible de afrontar para él. “Lo que me han dicho es que si sigo así, voy a quedar discapacitado porque no puedo asentar el pie”, afirmó angustiado.

Pese a que su empleador continúa ayudándolo económicamente, la situación se vuelve insostenible. “Mis jefes se han portado muy bien, me han dado tranquilidad, pero también quieren que resuelva esto para poder volver a trabajar”, contó.