Después del éxito mundial alcanzado por el stream de científicos del Conicet que registraron desde el fondo del mar en Mar del Plata, este martes un grupo de paleontólogos comenzó una nueva transmisión en vivo desde la provincia de Río Negro, desde San Juan, la paleontóloga Cecilia Apaldetti informó que este jueves científicos de San Juan se sumarán a esta transmisión en vivo.

En entrevista con el programa Jorge por la Mañana, Apaldetti explicó que la idea es que los científicos sanjuaninos puedan compartir sus experiencias con los colegas del sur argentino. La profesional destacó que en su rubro “todos se conocen” y dijo que muchos de los paleontólogos que están trabajando en Río Negro son amigos de otras expediciones.

Sobre el trabajo científico que desarrollan, la paleontóloga aclaró que la labor, los especialistas del sur argentino y los de San Juan trabajan de manera muy similar porque los tipos de terreno son comparables, ya que se trata de territorios áridos con la única diferencia de las temperaturas que en el sur son considerablemente más bajas.

Igualmente, la paleontóloga agregó que los tipos de fósiles que se encuentran en San Juan y en la Patagonia son diferentes. Es que mientras en la provincia se puede seguir desde su origen la historia del Triásico, en el sur se encuentran rastros de los dinosaurios del periodo cretácico.

Apaldetti también habló sobre cómo se está trabajando en paleontología en San Juan, la especialista explicó que se sigue con las investigaciones en la cuenca de Ischigualasto y en Balde de Leyes, en el departamento Caucete, dos zonas que aún conservan una gran riqueza paleontológica por descubrir.

A esto se suma que un grupo de científicos de San Juan se embarcaron en el proyecto Bioterra que está trabajando una mirada multidisciplinaria de la ciencia junto a las comunidades locales que son quienes tienen conocimientos ancestrales sobre las zonas que habitan.

Este proyecto se concretó gracias al mecenazgo de dos empresas que realizaron un aporte económico, Cecilia destacó que las personas que quieran saber más sobre el tema pueden ingresar a las redes del proyecto @bioterrasanjuan.

Expedición en la Patagonia

La Expedición Cretácica I buscará fósiles que permitan continuar el trabajo que comenzó un año atrás, cuando miembros del equipo descubrieron la garra de un dinosaurio inédito en Argentina.

Catorce investigadores liderados por Federico Agnolín, científico del CONICET del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV-MACN-CONICET), realizarán prospecciones en la provincia de Río Negro, cerca de la localidad de General Roca, en un yacimiento que ha dado el material más valioso conocido para fines de la Era de Los Dinosaurios en Patagonia.

Los científicos pretenden continuar el trabajo interrumpido durante el último día de la campaña anterior en 2024, cuando descubrieron la garra de un dinosaurio conocido como Bonapartenykus ultimus. Ahora, irán al mismo sitio del primer encuentro con la misión de excavar y encontrar los restos faltantes, para completar el rompecabezas de este dinosaurio argentino inédito. La campaña será transmitida por YouTube – en el canal @paleocueva_lacev- e Instagram –en @paleocueva.lacev-.