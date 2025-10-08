El Ministerio de Salud Pública de San Juan informó que ya se puso en marcha el trámite de habilitación para natatorios, clubes y balnearios de cara a la temporada 2025-2026. La jefa de la División de Saneamiento del Medio, Jesica Delaude, confirmó a Canal 13 San Juan que el proceso ya comenzó y que “esperamos que 68 balnearios se habiliten esta temporada”.

Delaude explicó que los propietarios deben presentar la documentación requerida en la oficina de Saneamiento del Medio del Ministerio de Salud, donde se controla y arma el expediente correspondiente. “Comenzamos a recepcionar los requisitos, que están en las páginas oficiales, y ahora pueden empezar a llevar los papeles para iniciar el trámite”, señaló.

La funcionaria remarcó que “lo más importante es la habilitación del guardavidas y los médicos que deben estar presentes en cada predio”. En ese sentido, informó que “los guardavidas rinden en noviembre en el Dique, y una vez que obtienen la habilitación que otorga Deportes, ya están en condiciones de trabajar”.

El arancel para tramitar la habilitación tiene un valor de $20.000, que se abona al CBU del Gobierno provincial. Luego, personal del ministerio realiza una inspección para verificar que se cumpla con el Código Sanitario de la Provincia (Ley 67-Q) y poder otorgar el Certificado de Habilitación.

Finalmente, Delaude recordó que “el 1 de diciembre arranca oficialmente la temporada” y que desde la cartera sanitaria trabajan para garantizar que todos los espacios recreativos cumplan con las normas de seguridad e higiene.