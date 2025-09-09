El ministro de Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó al móvil de Canal 13 San Juan que en las últimas semanas de septiembre podrían inaugurar el nuevo centro de rehabilitación provincial. Esto se suma a que durante la tarde de este martes presentarán formalmente el Plan Provincial Para el Abordaje de Consumos Problemáticos. La iniciativa se desarrollará en los espacios que actualmente posee la provincia a través del programa Casa Activa.

El funcionario explicó que el centro será una herramienta clave para abordar los problemas de salud mental y los consumos problemáticos de sustancias en jóvenes. “El Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud Pública tiene nexo con la Dirección de Consumos Problemáticos. Muchas veces el problema de salud mental va dirigido directamente a los consumos de drogas y nosotros estamos permanentemente ayudando”, aseguró Platero.

Además, destacó que la problemática debe tratarse primero desde la salud mental y luego abordando el factor de consumos. “Vamos a realizar un centro de rehabilitación y va a ser una gran herramienta para el Ministerio de Desarrollo Humano, porque desde San Juan trasladamos a muchos chicos con consumos problemáticos a Buenos Aires, Córdoba y Jujuy. Queremos hacer un centro que sea modelo para Sudamérica”, indicó.

Platero también adelantó que el centro albergará a jóvenes con distintos tipos de consumos: "No solo ayudaremos a personas con diferentes tipos de adicciones. Si no que la idea es ayudar a gente que venga de otro lado".

Con esta inauguración, San Juan buscará centralizar la atención y ofrecer un espacio de contención y rehabilitación para jóvenes, reforzando la estrategia provincial de salud mental y prevención de consumos problemáticos.