San Juan está a punto de dar un salto histórico en materia de conectividad. En una charla telefónica con “Compacto Trece”, Patricio Gutiérrez de la empresa San Juan Innova, reveló que un convenio firmado con el Ministerio de Minería permitirá cerrar el Gran San Juan de fibra óptica, garantizando la cobertura total en la provincia.

"El año que viene terminaríamos un proyecto para que toda la provincia alcance la fibra óptica", aseguró Gutiérrez, detallando que la obra clave se ejecutará durante los primeros tres meses de 2026.

Este proyecto contempla la instalación de aproximadamente 140 kilómetros de fibra óptica para cerrar el anillo provincial, cubriendo así todo el perímetro de San Juan. "Para el gobierno es un punto principal la conectividad de la gente, por eso crece el servicio exponencialmente", afirmó el representante de Innova.

Conectividad en expansión

El despliegue de la conectividad es integral y abarca múltiples frentes. San Juan Innova ha estado trabajando intensamente en la instalación de puntos de conexión en espacios públicos a lo largo de la provincia:

Puntos de Conexión: recientemente se terminaron de colocar 47 puntos en un Zonda y 104 puntos en Valle Fértil. Actualmente, se trabaja en Bermejo, donde se espera finalizar la semana próxima, para luego avanzar en El Encón y Ullum antes de fin de año.

Cobertura Municipal: La empresa ha abordado la conectividad municipio por municipio, habiendo finalizado ya en Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y Jáchal. Antes de fin de año se completará Ullum. Las instalaciones se concentran en espacios estatales, clubes, uniones vecinales, centros de salud, bibliotecas y plazas.

Educación: San Juan Innova también está brindando internet en las aulas de escuelas secundarias y primarias, complementando el Programa Provincial de Entrega de Computadoras a alumnos de 6° año y docentes, garantizando que el equipamiento pueda ser utilizado plenamente.

FNS 2025: mayor énfasis en la conectividad

De cara a la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025, la empresa se prepara para repetir y mejorar la cobertura de internet dentro del predio. "Fue un trabajo muy arduo el del año pasado y este año vamos a repetirlo", señaló Gutiérrez.

El objetivo es garantizar el servicio de internet a la organización, los puestos gastronómicos, la carpa de artesanos, boleterías, escenarios y medios de comunicación que realicen transmisiones. "Estamos poniendo más énfasis con respecto a lo que fue el año pasado", afirmó, con la meta de lograr un "éxito" sin inconvenientes en el servicio.

Todos los stands contarán con conexión a internet a través de fibra óptica de punto a punto. No obstante, Gutiérrez aclaró una confusión común de los asistentes: la falta de señal telefónica en el predio se debe a que este no cuenta con antenas de telecomunicaciones de las compañías de teléfono, un servicio que no es responsabilidad de San Juan Innova.

Para mitigar este inconveniente, además de la conexión a feriantes y la organización, se dispondrán puntos estratégicos en el predio –posiblemente a través de tecnología Stirling– a donde el público podrá dirigirse para obtener señal de internet.

