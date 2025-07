Cerca de 130 familias sanjuaninas se encuentran en una situación desesperante, denunciando una estafa en la promesa del Barrio Textil II que jamás se construyó. La noche de este viernes, un grupo de damnificados se congregó para reclamar explicaciones al Gremio Textil Nacional de Buenos Aires, entidad que, asegura, era la representante del contrato de construcción del supuesto barrio.

Natalia, una de las damnificadas, expresó al móvil de Canal 13 la frustración de no tener "novedad alguna sobre la futura construcción del barrio". Lo más alarmante es que, según lo que les informaron desde la sede de Buenos Aires, "no están notificados de la construcción del barrio en la provincia". Esto ha generado una profunda indignación entre los afectados, quienes se sienten desamparados. "Estamos pidiendo explicaciones de ellos, que nos den una respuesta", enfatizó la mujer.

La magnitud del problema es considerable, afectando a 130 familias. La agrupación de damnificados, que comenzó con 48 personas, ha crecido rápidamente a 78 personas que han presentado denuncias agrupadas, sumándose a denuncias particulares.

Flavia, otra de las damnificadas, manifestó con dolor: "Estamos pidiendo justicia porque pagamos un terreno para una casa y hoy en día no tenemos nada. No tenemos respuesta, no tenemos terreno, no tenemos casa". La situación es aún más desconcertante para los afectados, quienes exigen que el gremio a nivel nacional se "haga responsable y dé la cara" por la persona que los representaba en San Juan.

"Lo que yo no entiendo es que ellos no estén al tanto de lo que se hace acá, en San Juan", reflexionó Flavia, visiblemente consternada. La decepción es palpable entre los damnificados, quienes habían depositado su confianza en la institución gremial. "Entendemos que un gremio está para defender tus intereses, para defender tus bienes, tus cosas, tus intereses. Y ser estafado por esa persona que debería haber peleado por nosotros, es muy decepcionante y no podemos creer estar en esta situación porque nosotros lo que hicimos fue confiar en el gremio, y que desde Buenos Aires nos digan que no se van a hacer cargo, no nos parece la mejor respuesta, no es la que esperamos nosotros", concluyó Flavia.