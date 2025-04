El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Esteban Costela, advirtió nuevamente sobre el aumento de estafas relacionadas con la venta de lotes, una problemática que afecta a cientos de personas y que ya están abordando junto a municipios y organismos estatales.

En diálogo con Canal 13, Costela explicó que la situación no es nueva, pero sí se ha agravado:

“Lo venimos viendo y denunciando desde hace tiempo. Hemos trabajado mucho con los municipios porque realmente da mucha pena lo que está pasando. Hay casos, como en El Médano, donde se vendieron loteos en terrenos que ni siquiera eran privados, sino fiscales. Es tremendo”.

El dirigente inmobiliario señaló que muchas personas caen en estas estafas porque tienen el sueño de la casa propia, y hay quienes se aprovechan de esa ilusión:

“La necesidad de tener un terreno es real, pero algunos desarrolladores improvisan o directamente actúan con mala fe. Algunos lo hacen por desconocimiento, dibujan un plano y empiezan a vender, pero después no pueden cumplir con los requisitos. Otros, en cambio, sí saben que están vendiendo algo que no es legal, y estafan igual”. Además sumo: “Nos pasó que en Planeamiento nos contaron que a veces llegan a las 8 de la mañana y se encuentran con 40 personas exigiendo soluciones porque alguien les vendió un lote ilegal. La presión recae sobre los municipios o sobre Planeamiento, que a veces terminan cediendo y modificando normativas para no dejar a la gente en la calle. Pero eso rompe con el ordenamiento urbano y genera más caos a futuro”.

Desde el Colegio están trabajando de manera articulada con diferentes áreas del Gobierno, especialmente en identificación de zonas de riesgo:

“La gente nos consulta mucho. Vienen a nuestra oficina para verificar si el lote que les están ofreciendo es legal. Por eso estamos en contacto constante con Planeamiento y municipios, para detectar con anticipación las zonas que podrían presentar problemas”.

Costela llamó a la ciudadanía a informarse antes de comprar y destacó que solo los profesionales matriculados pueden brindar garantías legales: “Antes de firmar cualquier papel o entregar dinero, consulten. Un terreno puede parecer una oportunidad, pero si no tiene papeles en regla, puede convertirse en un problema grave”.