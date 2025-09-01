Tras el intenso temporal de Santa Rosa que azotó a la provincia durante el fin de semana, las autoridades de Tránsito provincial aseguraron que todas las rutas y caminos se encuentran transitables, aunque pidieron extremar las precauciones por posibles riesgos derivados de las lluvias.

El Crio. Mayor Ricardo Díaz, jefe de la Dirección de Tránsito D7, explicó en Canal 13 que: “El relevamiento que tenemos indica que todas las rutas están transitables con precaución, sobre todo en las zonas de badenes y en los pasos de agua, donde puede haber material de arrastre”. Díaz agregó que, debido al agua acumulada, existe riesgo de aquaplaning, fenómeno que puede afectar la adherencia de los vehículos al suelo.

En cuanto a incidentes viales, Díaz informó que durante el fin de semana se registraron cinco siniestros con heridos, algunos vinculados a las lluvias y otros al tránsito habitual. “Gracias a Dios no tuvimos víctimas fatales. Estos accidentes reflejan tanto el fenómeno climático como el incremento del tránsito durante el fin de semana”, detalló.

Sobre cortes o crecidas de ríos y arroyos, el comisario aclaró que no se recibieron reportes de situaciones críticas en la zona precordillerana ni en sectores limítrofes como Vallecito o Jáchal. “No hemos tenido reportes de crecidas que afecten la transitabilidad de las rutas”, aseguró.

El jefe de Tránsito también hizo referencia a rutas de acceso a la provincia y caminos internos: “Se puede circular a cualquier punto de la provincia tomando las precauciones necesarias. En zonas donde hay agua acumulada o material de arrastre, es fundamental reducir la velocidad y manejar con cuidado”.

Díaz destacó además la labor preventiva que se realizó desde el inicio del temporal: “Nuestra misión primordial fue trabajar de manera preventiva en rutas nacionales y accesos a la provincia, atentos a cortes y condiciones adversas. Coordinamos con Vialidad provincial y nacional, y gracias a esa planificación pudimos evitar situaciones mayores”.