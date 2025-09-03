El Gobierno de San Juan presentará este jueves 4 de septiembre el nuevo Plan de Salud Mental, con el objetivo de fortalecer la atención a los usuarios y el acompañamiento a sus familias. Tal y como anticipo este medio durante esta semana, el anuncio se realizará a las 11 en la Casa de Gobierno, en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio.

El plan incluye criterios de abordaje para personas con padecimientos mentales, capacitaciones para el personal de salud y seguridad, y un sistema de apoyo para los familiares de pacientes. Además, las autoridades adelantaron que se implementará una página web destinada a consultas y denuncias vinculadas al área.

La medida se conoció en un contexto marcado por la crisis del sistema de salud mental en la provincia. El propio ministro de Salud, Amílcar Doblabez, había reconocido a principios de año que, tras la pandemia, la demanda de atención creció de manera “exponencial” y que resultaba un desafío dar respuesta.

En ese marco, la Comisión Provincial de Salud Mental —creada por la Ley 2491 Q— se reunió por primera vez y analizó los conflictos del sector. La ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezó ese encuentro, donde se discutió la necesidad de nuevas herramientas de asistencia y control.