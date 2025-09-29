Uno de los objetivos que estableció Orrego para su gestión en este 2025, fue entregar un total de 25.000 notebooks tanto a docentes como estudiantes. A partir de este lunes será el turno para los alumnos de 5to y 6to grado.

Sobre las 10:30 de este 29 de septiembre se dará este esperado acto, en las inmediaciones del Velódromo Vicente Alejo Chancay. Desde este coloso del deporte en Pocito, el propio gobernador de San Juan encabezará la actividad.

Allí serán 800 estudiantes de un total de ocho escuelas de la provincia quienes recibirán una computadora portátil, la cual les brindará las herramientas necesarias para avanzar en su formación en una época donde el acceso a la tecnología es fundamental.

Todo esto se dará en el marco del avance del programa “Maestro de América Cultivando Futuro”. Cabe destacar que cada uno de estos chicos beneficiados, podrá estar acompañado por su padre, madre o tutor en ese momento de la entrega.