Este miércoles 17 de septiembre miles de estudiantes sanjuaninos no asistirán a clases debido a una disposición elevada por el Ministerio de Educación de la provincia. La medida alcanza a todas las instituciones educativas de gestión privada y responde a la conmemoración del Día de la Educación Privada en homenaje a José Manuel Estrada.

La resolución oficial establece que la suspensión incluye tanto las actividades áulicas como las tareas docentes y no docentes, lo que implica la inasistencia del personal en los diferentes establecimientos educativos.

La fecha cobra especial relevancia este año, ya que se celebra el 60º aniversario de la Educación Privada en San Juan, motivo por el cual el Ministerio decidió dar carácter general a la medida para todas las instituciones dependientes de la Dirección de Educación Privada.

De esta manera, el 17 de septiembre se convertirá en una jornada sin clases para miles de alumnos y docentes en la provincia, marcada por el reconocimiento al aporte de la educación privada al sistema educativo sanjuanino.