El Gobierno de San Juan informó que este miércoles se definiría la empresa constructora encargada de la obra de los consultorios externos del Hospital Rawson. Así lo señaló el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, quien anticipó que la elección fue muy disputada entre tres empresas.

Perea indicó que la comisión evaluadora entregaría el resultado definitivo y que la empresa seleccionada comenzaría los trabajos en un plazo estimado de 20 días, luego de la firma del contrato.

El ministro recordó que la licitación convocó a 11 empresas y que la apertura de sobres para la obra de la Terminal estaba prevista para el 1º de septiembre, con buenas expectativas sobre la cantidad de oferentes.

El proyecto contempló una intervención de más de 5.000 metros cuadrados, divididos en tres bloques. Según detalló el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, el primer bloque será para pediatría con 2.700 metros cuadrados y el segundo para consultorios de adultos, con 2.000 metros cuadrados. Cada bloque incluirá sanitarios y espacios comunes como salas de espera, sumando un total de 76 consultorios para distintas especialidades y terapias.

El tercer bloque tendrá una superficie aproximada de 300 metros cuadrados y contará con una confitería, sanitarios y un depósito.

Villavicencio explicó que la obra estaba proyectada para realizarse en un año y medio, con inicio estimado en agosto y finalización prevista para fines de 2026 o principios de 2027. Se espera que los consultorios puedan atender a más de 335.000 sanjuaninos una vez terminados.

Fuente: Diario La Provincia SJ.