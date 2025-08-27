El jueves 4 de septiembre la Selección Argentina enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias del Mundial 2026. Sin embargo, no será un partido más ya que podría ser el último que juegue Lionel Messi como local con la albiceleste. Por este motivo muchos sanjuaninos querrán estar presentes, por lo que Diario 13 hizo el cálculo de cuánto costará viajar para presenciar el encuentro.

Si un hincha sanjuanino busca tener el menor gasto posible y está dispuesto a pasar muchas horas sobre un colectivo la mejor alternativa, con diferencia, la ofrece la empresa Autotransportes San Juan. Esto se debe a que tiene el precio más bajo y a su vez la duración más corta de este viaje de larga distancia.

Para la ida, una persona debe abonar $28.050, para partir a las 17:00 del miércoles 3 de septiembre y llegar a la Terminal de Retiro, ubicada a menos de 20 minutos de distancia de El Monumental. Serían un total de 15 horas y 15 minutos en un asiento Semicama Low Cost.

Otra alternativa válida sería la de Via Bariloche, que ofrece un precio similar para la ida. Esta vez en un asiento Cama Ejecutivo. El hincha debería pagar $30.250 para partir a las 15:00 del miércoles y arribar a Buenos Aires a las 06:50 del jueves. Serían 15 horas y 50 minutos de viaje, es decir casi unos 40 minutos más que en la opción anteriormente mencionada.

Los últimos colectivos que regresan a San Juan, parten a las 22:00 por lo que no sería posible volver a la medianoche o a la madrugada. De esta manera los futboleros sanjuaninos deberán hacer noche ese jueves en Buenos Aires y esperar al viernes para emprender el regreso.

Si los viajeros quieren abordar un colectivo lo más temprano posible para no extender por demás su estadía en Buenos Aires y no aumentar sus gastos, hay una alternativa clara. Se trata de la de ViaTac, cuyos colectivos son los primeros en partir ese 5 de septiembre. Los mismos salen a las 13:00 y llegan a San Juan a las 08:10 del sábado 6 de septiembre.

Es decir que serán 19 horas y 10 minutos de viaje en un asiento Semicama, a cambio de $26.400. De esta forma, entre ida y vuelta en colectivo, un sanjuanino gastaría entre $54.450 y $56.650, partiendo el miércoles 3 de septiembre y regresando el sábado 6 de septiembre, pasando dos noches a bordo de los colectivos y una intermedia en algún alojamiento en Buenos Aires.

En avión a través de Aerolíneas Argentinas, se puede partir el mismo jueves 4 de septiembre a las 12:15 para arribar a las 13:55 a Buenos Aires. La vuelta sería el viernes a las 09:45 para llegar a las 11:45 o embarcar a las 19:10 para regresar a San Juan a las 21:10.

Si se elige el primer horario, el precio del viaje en avión por persona sería de $460.000. Si se opta por la segunda alternativa, que extendería las horas a quedarse en Buenos Aires hasta la tarde del día siguiente, el costo del viaje se reduciría a los $411.000. Sin embargo, siempre existe la chance de trasladarse a Mendoza y volar a través de Aerolíneas Argentinas desde la vecina provincia. En ese caso los costos bajarían y oscilarían entre $253.650 y $275.000.

Por último, si se opta por la Low Cost "Flybondi", la única alternativa disponible desde San Juan es partir el miércoles 3 de septiembre a las 18:20 para aterrizar a las 20:00 y emprender el regreso a las 14:55 del viernes 5 de septiembre para pisar suelo sanjuanino a las 16:50. En ese caso el precio total de traslado sería de $161.000.

De esta forma los números son claros y los sanjuaninos tienen una amplia gama de alternativas para elegir. Pueden trasladarse en colectivo buscando ahorrar hasta el último peso posible, sin importar las horas que se pase encima de un colectivo, pagando $54.450 para ir y volver. Si se elige la mayor comodidad se puede volar desde San Juan y volver por la misma vía pagando $411.000.

Cabe recordar que este fue el precio al que se vendieron las entradas el pasado martes: