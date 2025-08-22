Estos son los posibles reemplazantes de Quattropani
26 son los doctores que hay hasta el momento para ocupar el puesto vitalicio de Fiscal General de San Juan. A las 23:59 de este viernes 22 de agosto se cierran las inscripciones.
El concurso para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, vacante tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, ya reunió más de 25 inscripciones. Entre ellos, varios fiscales que actualmente cumplen funciones en distintas áreas del Ministerio Público.
Lista provisoria
1 CAMPORA JAVIER
2 GALANTE CLAUDIA
3 POLIZZOTO ANDREA
4 USAIR NASSER
5 FERNANDO CASTRO
6 SAFFE SPECIA MARCELO
7 LEONARDO ARANCIBIA
8 MARCELO SALINAS
9 MALDONADO DE ALVAREZ CELIA
10 GUILLERMO BAIGORRI
11 RODRIGUEZ DEL CID HORACIO
12 MICHELTORENA FRANCISCO
13 ROUDEN DAVILA GRACIELA
14 TETTAMANTI ADRIANA
15 RICARDO MOINE
16 CORREA BENEDICTO
17 SALICA CLAUDIA
18 SENATORE MATIAS
19 FERRON LETICIA
20 MAXIMILIANO BLEJMAN
21 FERNANDO RAHME
22 LOPEZ GUSTAVO
23 RENATO ROCA
24 DOMINGUEZ MARIANO
25 ROMARION LAURA
26 ACHEM IGNACIO
Entre los nombres que más destacan está el juez laboral Guillermo Baigorrí, con una larga trayectoria política en el basualdismo. Fue diputado nacional entre 2003 y 2007, senador electo en 2011 —cargo al que renunció junto a Adriana Marino para que asumiera Roberto Basualdo— y también ocupó la cartera de Producción y Trabajo.
El Consejo de la Magistratura mantendrá abierta la inscripción hasta las 23.59 de este viernes 22 de agosto de 2025. La lista definitiva de aspirantes se dará a conocer en los próximos días.