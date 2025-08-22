El concurso para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, vacante tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, ya reunió más de 25 inscripciones. Entre ellos, varios fiscales que actualmente cumplen funciones en distintas áreas del Ministerio Público.

Lista provisoria

1 CAMPORA JAVIER

2 GALANTE CLAUDIA

3 POLIZZOTO ANDREA

4 USAIR NASSER

5 FERNANDO CASTRO

6 SAFFE SPECIA MARCELO

7 LEONARDO ARANCIBIA

8 MARCELO SALINAS

9 MALDONADO DE ALVAREZ CELIA

10 GUILLERMO BAIGORRI

11 RODRIGUEZ DEL CID HORACIO

12 MICHELTORENA FRANCISCO

13 ROUDEN DAVILA GRACIELA

14 TETTAMANTI ADRIANA

15 RICARDO MOINE

16 CORREA BENEDICTO

17 SALICA CLAUDIA

18 SENATORE MATIAS

19 FERRON LETICIA

20 MAXIMILIANO BLEJMAN

21 FERNANDO RAHME

22 LOPEZ GUSTAVO

23 RENATO ROCA

24 DOMINGUEZ MARIANO

25 ROMARION LAURA

26 ACHEM IGNACIO

Entre los nombres que más destacan está el juez laboral Guillermo Baigorrí, con una larga trayectoria política en el basualdismo. Fue diputado nacional entre 2003 y 2007, senador electo en 2011 —cargo al que renunció junto a Adriana Marino para que asumiera Roberto Basualdo— y también ocupó la cartera de Producción y Trabajo.

El Consejo de la Magistratura mantendrá abierta la inscripción hasta las 23.59 de este viernes 22 de agosto de 2025. La lista definitiva de aspirantes se dará a conocer en los próximos días.