Desde la Feria y el Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan informaron los precios actuales de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen los puesteros y comerciantes.

Estos son los precios de referencia:

Verduras:

ProductosDesdeHasta
PAPA (kg)$400$500
CAMOTE (kg)$800$1000
ZANAHORIA (kg)$600$800
ZAPALLO TIERNO (kg)$1500$2000
ZAPALLO ANCO (Kg)$1000$1000
ZAPALLO INGLÉS (kg)$1000$1200
CHOCLO (u)$700$1000
AJO (cabeza)$500$1000
ACELGA (u)$400$500
ESPINACA (u)$400$500
TOMATE PERITA (kg)$800$1300
TOMATE PLATENSE (kg)$1000$1500
CEBOLLA (kg)$300$400
CEBOLLA DE VERDEO (u)$300$400
PIMIENTO (kg)$3000$4000
MORRÓN (kg)$4000$6000
BERENJENA$1500$2000
LECHUGA$250$350
PEPINO (kg)$4000$5000
BRÓCOLI (u)$1000$1500
REMOLACHA (u)$800$1000
REPOLLO (u)$800$1000
PALTA (kg)$7000$8000
CHAUCHA (kg)$1500$2500
RÚCULA$300$500

Frutas:

ProductosDesdeHasta
BANANA (kg)$1800$2500
MANZANA (kg)$1500$1800
NARANJA (kg)$1500$1800
CIRUELA (kg)$1500$2000
MANDARINA (kg)$1500$2000
KIWI (kg)$8000$9000
LIMÓN (u)$100$200
PERA (kg)$1500$1800
POMELO (kg)$1500$2000
FRUTILLA (KG)$7000$8000
MANGO (u)$2000$2500
MEMBRILLO$1500$2000
ANANÁ$3000$4000
   

Carnes: 

ProductosDesdeHasta
ASADO$8500$11.000
BLANDA$9800$11.000
MOLIDA COMÚN$3500$4500
MOLIDA ESPECIAL$8000$8500
PECETO$13.000$14.000
COSTILLA$8500$9000
COSTILLA DE CERDO$4000$6000
MATAMBRE$8500$9000
CHORIZO$4500$6000
MORCILLA$4500$4500
CHINCHULINES$3000$5000
MOLLEJA$22.000$25.000
OSOBUCO$6000$6500
HÍGADO$3500$4500
LENGUA$3500$4500
HUEVOS (cartón x 30)$4500$6500
POLLO$2900$3100
PECHUGA$7000$8000
MONDONGO$5000$6500
SESOS$1000$1500
MILANESA DE CARNE$7000$7500
MILANESA DE POLLO$3600$4800
BLANDA DE CERDO$6000$8000