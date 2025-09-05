Estos son los precios de los productos de la Feria y Mercado de Abasto de Capital
Te contamos cuáles son los precios de las frutas, verduras, carnes y demás comestibles.
Desde la Feria y el Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan informaron los precios actuales de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen los puesteros y comerciantes.
Estos son los precios de referencia:
Verduras:
Productos Desde Hasta PAPA (kg) $400 $500 CAMOTE (kg) $800 $1000 ZANAHORIA (kg) $600 $800 ZAPALLO TIERNO (kg) $1500 $2000 ZAPALLO ANCO (Kg) $1000 $1000 ZAPALLO INGLÉS (kg) $1000 $1200 CHOCLO (u) $700 $1000 AJO (cabeza) $500 $1000 ACELGA (u) $400 $500 ESPINACA (u) $400 $500 TOMATE PERITA (kg) $800 $1300 TOMATE PLATENSE (kg) $1000 $1500 CEBOLLA (kg) $300 $400 CEBOLLA DE VERDEO (u) $300 $400 PIMIENTO (kg) $3000 $4000 MORRÓN (kg) $4000 $6000 BERENJENA $1500 $2000 LECHUGA $250 $350 PEPINO (kg) $4000 $5000 BRÓCOLI (u) $1000 $1500 REMOLACHA (u) $800 $1000 REPOLLO (u) $800 $1000 PALTA (kg) $7000 $8000 CHAUCHA (kg) $1500 $2500 RÚCULA $300 $500
Frutas:
Productos Desde Hasta BANANA (kg) $1800 $2500 MANZANA (kg) $1500 $1800 NARANJA (kg) $1500 $1800 CIRUELA (kg) $1500 $2000 MANDARINA (kg) $1500 $2000 KIWI (kg) $8000 $9000 LIMÓN (u) $100 $200 PERA (kg) $1500 $1800 POMELO (kg) $1500 $2000 FRUTILLA (KG) $7000 $8000 MANGO (u) $2000 $2500 MEMBRILLO $1500 $2000 ANANÁ $3000 $4000
Carnes:
Productos Desde Hasta ASADO $8500 $11.000 BLANDA $9800 $11.000 MOLIDA COMÚN $3500 $4500 MOLIDA ESPECIAL $8000 $8500 PECETO $13.000 $14.000 COSTILLA $8500 $9000 COSTILLA DE CERDO $4000 $6000 MATAMBRE $8500 $9000 CHORIZO $4500 $6000 MORCILLA $4500 $4500 CHINCHULINES $3000 $5000 MOLLEJA $22.000 $25.000 OSOBUCO $6000 $6500 HÍGADO $3500 $4500 LENGUA $3500 $4500 HUEVOS (cartón x 30) $4500 $6500 POLLO $2900 $3100 PECHUGA $7000 $8000 MONDONGO $5000 $6500 SESOS $1000 $1500 MILANESA DE CARNE $7000 $7500 MILANESA DE POLLO $3600 $4800 BLANDA DE CERDO $6000 $8000