En el día en que comienza oficialmente y estacionalmente la primavera, la jornada estará marcada por un amplio ascenso de la temperatura que trepará casi 20 grados entre la mínima y la máxima.

Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima llegará a unos 25 grados, marcando un registro propio de la estación del año que comenzó a transitarse. Mientras que la temperatura mínima se posicionó sobre los 5,8 grados sobre las 6 de la mañana. Esto implica casi unos 20 grados de amplitud térmica, lo que ocasionará que muchos sanjuaninos salgan con campera en horas de la mañana y luego ese abrigo sea un simple accesorio para trasladarlo en mano.

Durante la jornada predominará el viento desde el cuadrante Norte aunque no se percibirán ráfagas ni elevada velocidad, dado que soplará entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Mientras tanto, el cielo permanecerá despejado y el sitio web anticipa que el resto de la semana la temperatura mínima se irá elevando algunos grados, mientras que la máxima se mantendrá en los mismos niveles.