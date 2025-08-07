La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), sede San Juan, está llevando adelante una colecta solidaria destinada a niños y niñas de la Escuela Rural N.º 222 Marcos Sastre, ubicada en el departamento de Jáchal, con motivo del próximo Día de la Niñez.

"Estamos realizando una colecta para la escuela Marcos Sastre, que apadrinamos desde 2016. Todos los años tratamos de viajar para el Día de la Niñez y llevarles lo que necesiten: útiles, ropa, juguetes o lo que consigamos", explicó Julián Arévalo, estudiante de tercer año de Ingeniería Civil y delegado regional de ANEIC.

Según relató, esta campaña solidaria no es nueva, sino parte de una tradición que los une cada año con los alumnos de esta escuela del interior profundo sanjuanino. “Siempre se genera una relación muy linda con los chicos. No están acostumbrados a recibir visitas, y cada vez que vamos nos hacen pasar muy bien. Ellos se llevan una gran experiencia, y nosotros también”, contó Arévalo.

Entre los elementos que se buscan recolectar se incluyen útiles escolares, juguetes, ropa, elementos de botiquín y artículos de limpieza. Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones al Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, ingresando por calle Urquiza. También se reciben aportes en la oficina de ANEIC, ubicada en el primer piso del mismo edificio.

Además, para quienes no puedan acercarse físicamente, existe la posibilidad de colaborar de forma económica. Las transferencias pueden realizarse al alias ANEICSSJ, cuenta a nombre de Franco Aguilera, integrante de la asociación.

Consultado sobre la situación de la escuela rural, Arévalo describió con sinceridad: “Son chicos de bajos recursos, se les intenta brindar la mejor educación posible. La escuela funciona con aulas compartidas: jardín en un aula, primero y segundo en otra, y así sucesivamente. Es muy distinta a las escuelas del centro". Destacó además: “Son muy agradecidos, muy inocentes también. Esa diferencia se nota y nos impulsa a seguir ayudando”.

La visita a la escuela está prevista para el propio Día de la Niñez. “La idea es llegar tipo 9 de la mañana, organizar juegos y actividades didácticas, compartir un desayuno con ellos y quedarnos hasta el almuerzo, que nos ofrecen con mucha generosidad. Luego, regresamos a la ciudad”, detalló.

¿Qué es ANEIC?

La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil es una organización civil sin fines de lucro, ajena a partidos políticos o credos religiosos. Según explicó Arévalo, ANEIC se divide en cinco regiones a nivel nacional, y San Juan forma parte de la Región Oeste.

“Nos organizamos regional y nacionalmente para realizar congresos, jornadas y actividades que fomenten tanto el desarrollo académico como el compromiso social de los estudiantes de Ingeniería Civil en todo el país”, concluyó.