Estudiantes del Instituto Sarmiento reclamaron por cobros excesivos de matrícula

En Calle Laprida, a pocos metros del Instituto Superior de Educación Docente Domingo Faustino Sarmiento, las estudiantes llegaron para hacer un reclamo. Si bien su intención es matricularse, ellas indicaron en el móvil de Canal 13 que hay situaciones que no son beneficiosas para ellas. En esa línea, informaron que hay un cobro excesivo de matriculación y que no ven reflejadas mejoras edilicias necesarias para su desempeño académico.

Una de las jóvenes mencionó: “Estamos reclamando por el tema de lo del exceso de los precios de la matriculación. En este caso se nos quiere cobrar 5.000 pesos de matriculación en el mes de marzo y en el mes de julio 5.000 pesos más”. Además, añadió: “Lo que nosotros no sabemos es a dónde va esa plata porque no tenemos bancos, no tenemos sillas, tenemos que estar buscando por toda la escuela”. También aludieron a que los baños están clausurados, por lo que el lugar no es acorde a lo que pagan, según explicaron.

Otra de las chicas dijo que: “Nosotros tenemos acá la ley que nos dice que no nos tienen que cobrar nada. Son voluntarias, digamos, tipo de contribución”, refiriéndose al pago de la matrícula. Sin embargo, mencionaron que en caso de no efectuar el pago, no las inscriben al ciclo lectivo, lo que les impediría el cursado. Además, resaltaron que cada vez que necesitan alguna documentación, como un certificado, deben efectuar pagos. Ellas buscaron respuestas directas; ahora su siguiente vía es hacer el reclamo en el Ministerio de Educación.

“Ya hemos elevado notas, pero no hemos obtenido respuesta de ninguna forma”, dijo una estudiante, que sumó que esto no es nuevo, sino que es un reclamo constante. “Hay pocas chicas porque ya directamente se cansaron y tienen miedo”, añadió una estudiante, quien aludió a que en caso de no sacar las copias en el lugar pueden tener represalias en las asignaturas.

“Somos más de 350 alumnas, hay tres baños, pero solo dos están funcionando, y no tenemos un curso fijo. Estamos en tercer año, estamos cursando en una mapoteca donde hay archivos que eso trae enfermedades”, dijo otra de las alumnas del instituto. Las jóvenes insisten en que hay muchas que no cuentan con los medios para hacer el pago de la matrícula y los constantes aumentos, además de que no ven reflejadas mejoras en el lugar, cuando cada vez son más estudiantes que buscan futuro en la docencia.