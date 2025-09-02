En respuesta a las intensas lluvias que afectaron a varios departamentos de la provincia de San Juan, los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), junto a la Federación Universitaria, organizaron una campaña solidaria para asistir a las familias más afectadas.

El presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía, Gonzalo López, destacó en Canal 13, la importancia de vincular a la universidad con la comunidad. En este sentido mencionó: “Hemos realizado una colecta en los seis centros de estudiantes para fortalecer la ayuda en los lugares donde todavía el gobierno no ha podido asistir como debe ser debido al gran temporal". En la misma línea sumó: "La universidad no es una burbuja; somos todos parte de esta provincia, y si no nos ayudamos entre nosotros, por ahí es difícil que nos ayuden a nosotros”.

La campaña, solicita principalmente alimentos no perecederos, bidones de agua, ropa, colchones y artículos de higiene, elementos indispensables para las familias que sufrieron daños en sus viviendas por las lluvias. López explicó: “Sabemos que por las lluvias muchas casas son bastante precarias y sufren en ese sentido. Por eso pedimos ropa, colchones, agua y alimentos. Todo lo que podamos acercar es de gran ayuda”.

Por su parte, Facundo Thebault, secretario general de la Federación Universitaria, detalló el destino de lo recaudado y la logística del operativo: “Todo lo recaudado se sumará a la campaña institucional que inició la Secretaría de Bienestar y se donará hoy en el ‘Corte y de la Esperanza’. Evaluaremos las zonas más afectadas, especialmente en los departamentos del este, y allí concentramos nuestra ayuda”.

Thebault destacó además la participación activa de los estudiantes, muchos de los cuales también forman parte de las comunidades afectadas. Por ello aludió “Nos ha sorprendido la solidaridad de nuestros compañeros y compañeras". A ello agregó: "Esta campaña está orientada particularmente a estudiantes, de estudiantes para estudiantes. Intentamos identificar aquellos que están en situación crítica y poner los recursos a disposición de las comunidades que necesitan ayuda”.

Los interesados en colaborar pueden acercar sus donaciones a los centros de estudiantes de cada facultad, incluyendo Filosofía, Arquitectura, Ingeniería y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, así como seguir las novedades de la campaña a través de las redes sociales de la Federación Universitaria de San Juan: @federacionuniversitariaSJ y del espacio @ideasespacios.

“Estamos combinando el trabajo territorial con la recolecci��n de donaciones. La universidad, aunque hoy atraviesa dificultades económicas y recortes presupuestarios, puede articular esfuerzos estudiantiles para responder a esta emergencia”, concluyó Thebault.