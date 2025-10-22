Durante esta semana, el Ministerio de Educación de San Juan, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, está llevando adelante la Prueba de Fluidez Lectora 2025, una evaluación que alcanza a 11.500 estudiantes de Segundo Grado pertenecientes a 308 escuelas de gestión estatal y privada de toda la provincia.

El operativo comenzó el lunes 20 de octubre y se extenderá hasta el viernes 24, con el propósito de medir el nivel de desarrollo lector de los alumnos sanjuaninos a partir de indicadores como la rapidez, la precisión y el ritmo de lectura.

Esta evaluación forma parte del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, una política educativa que busca fortalecer la comprensión lectora desde los primeros años de la escolaridad.

Desde el Ministerio destacaron que la implementación de la prueba “representa el cierre de una etapa de intensa preparación”, que incluyó la formación de 408 docentes aplicadores. Estos profesores, que no son los maestros de grado, sino docentes de otras áreas, fueron especialmente capacitados para utilizar la aplicación digital con la que se graban las lecturas.

Cada estudiante rinde la prueba de forma individual y en un espacio distinto al aula habitual, para asegurar un entorno tranquilo y sin distracciones. La evaluación consta de tres etapas: lectura de palabras comunes, lectura de pseudopalabras (que exigen decodificación sin reconocimiento previo) y lectura de un texto breve.

Cada instancia tiene una duración máxima de 62 segundos y se registra mediante una aplicación móvil que no permite detener ni reiniciar la grabación. Una vez finalizado el operativo, los audios de los 11.500 alumnos serán cargados en una plataforma digital para su análisis por parte de un equipo de correctores especializados.

Además, un 30% de los registros será auditado para garantizar la precisión y confiabilidad de los resultados. Los datos obtenidos permitirán visualizar el desempeño lector de los alumnos por escuela, departamento y estudiante, generando información valiosa para la toma de decisiones pedagógicas.

Cabe recordar que la Prueba de Fluidez Lectora no tiene calificación escolar, ya que su finalidad es diagnóstica y formativa. Su objetivo principal es mejorar las prácticas de enseñanza y acompañar el proceso lector de los alumnos sanjuaninos desde sus primeros pasos en la educación formal.