La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Químicos y la empresa brasilera que adquirió la ex-Electrometalúrgica Andina. La medida fue tomada luego de que la compañía anunciara su intención de cerrar la planta y despedir a cerca de 90 empleados.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que el conflicto es de carácter privado, pero que el Estado tiene la facultad de intervenir. “La empresa había decidido cerrar sus puertas e irse de la provincia, y por tal motivo despedir o terminar su vínculo con los trabajadores que dependían de ella”, señaló el funcionario en diálogo con Canal 13 San Juan.

El gremio de los Químicos, al tomar conocimiento de la decisión, presentó una denuncia en la cartera laboral y anunció una toma total del establecimiento. Ante esta situación, se activó el mecanismo legal de conciliación obligatoria, que impide a ambas partes realizar acciones unilaterales durante 15 días hábiles, plazo que puede extenderse por 10 días más.

La audiencia inicial estaba prevista para este jueves, pero la empresa no se presentó. “Se certificó su ausencia, porque no fue justificada. Citamos nuevamente para el miércoles próximo. Si no asisten por segunda vez, podemos hacerlos comparecer por la fuerza pública”, advirtió Marchese.

La conciliación obligatoria determina que las partes deben sentarse a sentarse a negociar, y suspende tanto las medidas de fuerza anunciadas por el sindicato como los despidos por parte de la empresa. El funcionario confirmó que el plazo legal comenzó a correr desde el jueves 31 de julio.