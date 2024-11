Este viernes, con una sonrisa tímida pero llena de alivio, una niña que había sido noticia en toda la provincia luego de ser embestida por un colectivo en la jornada del martes, recibió el alta médica en el hospital. El móvil de Canal 13 estuvo presente para conocer el estado de salud de la pequeña, y su papá, Mauricio, no dudó en compartir detalles de esta difícil experiencia.

Mauricio expresó “estamos contentos, gracias a Dios. Ha sido una bendición, con suerte lo que ha tenido”. Sin embargo, a pesar de la buena noticia, Mauricio expresó su frustración y dolor por la actitud de la empresa responsable del colectivo involucrado en el siniestro. “Nunca la empresa fue a preguntar por nosotros, nunca preguntaron nada por la niña. Eso es lo que mal me siento, lo que le pasó a ella y nunca se hicieron cargo de nada”, dijo. Además mencionó “Hemos estado solos, nadie ha venido a preguntar por nada”.

El accidente ocurrió cuando la niña, que se dirigía a su escuela, se asustó por el sonido repetido de la bocina de un colectivo. Según explicó su hermana, que la acompañaba, el miedo la hizo soltarse y correr hacia otro colectivo, el cual terminó atropellándola. "Ella siempre anda con su hermana más grande, nunca había pasado algo así", relató Mauricio.

Aunque los primeros informes indicaban una posible fractura de cráneo, el papá aclaró que las lesiones no fueron tan graves como se había reportado. "No es así, tiene una frisura en el pómulo, pero el cráneo está bien", explicó. "Gracias a Dios, está bien, no estuvo internada en terapia intensiva, nada de eso. Todo lo que se dijo en los medios fue mentira", agregó.

La niña, que estuvo en observación durante tres días, finalmente fue dada de alta. "Fue un gran golpe, pero ya está bien", afirmó su padre. "El martes tenemos que llevarla a una consulta con un especialista y el miércoles o jueves volveremos para que la vea el dentista", detalló sobre los cuidados médicos que continuará recibiendo.

El papá de la niña también mencionó la necesidad de acercarse a la empresa responsable del colectivo y al Ministerio Público Fiscal, que está investigando el caso. "Vamos a ir por la comisaría, ya hemos hablado con ellos. Nos dijeron que teníamos que esperar, pero los de la empresa nunca vinieron a preguntar", dijo Mauricio.

Finalmente, la pequeña, aunque algo tímida, estuvo acompañada por su papá durante la entrevista. Al consultarle a ella como se sentía, la niña asintió, sonriendo tímidamente, mientras su padre seguía expresando su gratitud por la recuperación de su hija.