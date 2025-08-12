Los diputados nacionales que corresponden al bloque del PJ, Walberto Allende, Jorge Chica y Fabiola Aubone, remitieron al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) un pedido de informe hacia Naturgy, la empresa que distribuye el servicio eléctrico a San Juan. Dicho pedido tiene como objetivo que la empresa rinda cuentas sobre las inversiones realizadas en los últimos años, como así también que explique los cambios en el régimen de corte, entre otros temas. Es por ello que el diputado Allende dialogó con Canal 13 San Juan y brindó detalles.

Allende informó que “el pedido está dirigido al EPRE para que se nos informe en calidad de diputados y usuarios sobre las inversiones que corresponden por contrato de concesión a la empresa Naturgy. Queremos saber si se han hecho inversiones y de cuánto han sido, que obras se han realizado en los últimos 10 años y su situación con el pago de las multas aplicadas por parte del EPRE”, aseguró.

Por otro lado, uno de los temas en que hizo foco el diputado es en el régimen de corte que se ha modificado en el último tiempo. “Antes, el corte por falta de pago se realizaba cuando había dos facturas vencidas y antes que llegue la tercera. Ahora, los cortes están haciéndose con la primera factura impaga. Queremos saber qué intereses se les está aplicando a las boletas y a aquellos que no pudieron hacer frente al pago de las facturas”.

El funcionario hizo referencia a la prestación del servicio y dijo que “vemos una serie de multas que se le han aplicado y tiene que ver directamente con una mala prestación del servicio. Habría entre 3.000 y 4.000 reclamos de usuarios a los que todavía no se les ha dado una respuesta con respecto a la quema de artefactos”.

A su vez, agregó que hay muchos comerciantes que se han comunicado directamente con el diputado para reclamar que desde hace seis o siete meses que están a la espera de que se les realice la conexión del servicio. “Son cuestiones que se están haciendo la vista gorda. El EPRE no tiene un mal funcionamiento, pero veo que puede haber un desentendimiento por parte de la empresa”.

Otros reclamos

Uno de los reclamos, que no está incluido en el pedido de informe, pero que Allende expuso, es el cambio de la sucursal de la empresa eléctrica. “Hemos recibido muchos reclamos por el traslado de las oficinas. Para llegar al lugar, no se cuenta con servicio de colectivo cerca y no se puede estacionar en cercanías, es muy incómodo el lugar donde ha sido trasladado. Sobre todo, nuestra gran preocupación son las personas mayores y la accesibilidad para llegar”, concluyó.