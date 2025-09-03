La Policía de San Juan abrirá esta semana el proceso de preinscripción para el ciclo 2026 de la Escuela de Cadetes, y la expectativa es alta: el cupo máximo será de 1200 aspirantes, y si se completa, se dará por cerrado el registro.

La convocatoria, organizada por la Dirección de Instrucción y Formación Policial D6 a través del Instituto de Seguridad Pública, se desarrollará entre el 3 y el 5 de septiembre. Los interesados deberán anotarse a través del sitio oficial de la Policía de San Juan, donde estará disponible el link de inscripción. También podrán obtener información en la sede del Instituto, ubicada en Avenida Benavídez 7500 Oeste.

El cupo para aspirantes a la fuerza de seguridad es de suma importancia porque la demanda suele ser amplia, dadas las condiciones y salida laboral que tiene sumarse a la Policía provincial. Los 1200 lugares generan gran expectativa porque en los últimos meses hubo mayor disposición de efectivos policiales, tras la creación de nuevas dependencias y comisarías por el crecimiento poblacional.

Las consultas se atenderán únicamente por WhatsApp al 2644759523 o al correo electrónico dptocoordinacionacademicad6@gmail.com

Entre los requisitos para postularse figuran: ser argentino o argentina, tener entre 18 y 23 años cumplidos al 31 de marzo de 2026, haber finalizado los estudios secundarios antes del inicio de clases y no haber sido dado de baja en institutos de las Fuerzas de Seguridad o Armadas. Además, se exige no poseer antecedentes contravencionales ni judiciales, y cumplir con la estatura mínima: 1,65 metros para varones y 1,60 metros para mujeres.

Finalizada la preinscripción, los postulantes deberán atravesar distintas etapas de evaluación previstas por la institución.

Con esta convocatoria, el Instituto de Seguridad Pública de San Juan busca sumar una nueva camada de cadetes a su formación en Técnico Superior en Seguridad Pública, carrera clave en el esquema de seguridad provincial.