La reciente expedición científica del Conicet en el mar frente a la costa de Mar del Plata llegó a su fin el domingo pasado con la última inmersión del robot submarino SuBastian. El evento que duro cerca de 21 días que captó la atención de miles de personas en todo el país y el mundo, no solo mostró la riqueza oculta en las profundidades marinas sino que también reforzó la importancia de la ciencia en tiempos de dificultades institucionales.

Canal 13 dialogó con Martín Hadad, doctor en Biología e investigador de la UNSJ y CONICET, quien destacó la relevancia del proyecto y sus repercusiones: "Ha sido un acontecimiento muy especial. Que una investigación científica tenga tanta repercusión a nivel nacional e internacional es inusual y muy positivo, sobre todo porque estamos atravesando un momento delicado en cuanto al apoyo estatal a la ciencia", señaló Hadad. Incluso señaló que "Siempre que tenga relación con la investigación, las muestras pueden servirnos para analizarlas en San Juan"

El biólogo explicó que la tecnología utilizada en esta campaña representa un salto cualitativo con respecto a las expediciones anteriores realizadas en 2012 y 2013: "Antes, la recolección era más rudimentaria, se usaban redes o palas para extraer muestras. Ahora, con el robot SuBastian y el buque especializado, la precisión es como de cirugía. Pueden observar y recolectar organismos a profundidades impresionantes, que en este caso alcanzaron hasta los 3.800 metros."

Cabe mencionar que esta campaña permitió identificar especies marinas que hasta ahora no se conocían en las corrientes que se mezclan frente a la costa argentina. Tal como mencionaron días previos, se ha observado la posible existencia de nuevas especies. Esto es algo que se confirmará con los estudios posteriores, pero el potencial es enorme.

El científico destacó además la gran recepción que tuvo la expedición entre el público general. En el pico más alto, más de 80.000 personas siguieron en vivo las transmisiones, y los videos ya superan el millón de visualizaciones. "Fue una forma de comunicar ciencia muy simple y cercana, con especialistas explicando cada paso. Eso acercó a la gente a la ciencia de una manera inédita."

Sobre el interés despertado en los jóvenes, Hadad afirmó: “Poder ver que los más chicos se interesen por temas científicos es muy importante. Muchas veces la biología marina no está tan visible como otras profesiones. Que niños y adolescentes comiencen a soñar con ser biólogos marinos o científicos es un resultado valioso de esta campaña.”

Las muestras recolectadas durante estos 20 días serán almacenadas en el Museo de Ciencias Naturales de Argentina, donde estarán disponibles para futuros estudios. Hadad explicó: “Los materiales servirán para investigaciones de biólogos en todo el país, siempre y cuando estén relacionados con especies marinas. Aunque mi área es diferente, es un recurso muy valioso para la comunidad científica.”

El investigador, egresado de la UNSJ, también resaltó la riqueza natural de su provincia natal: “Acá en San Juan tenemos ecosistemas muy diferentes al mar, como el desierto y las montañas, que también son poco explorados pero tienen una biodiversidad importante. En los últimos 10 o 15 años se ha formado una masa crítica de investigadores que está trabajando para conocer y preservar estos ambientes.

Para Hadad, esta expedición es un ejemplo claro de por qué la ciencia merece mayor apoyo y visibilidad: "Es fundamental conocer nuestros ecosistemas, desde el fondo del mar hasta las cumbres más altas, no solo para protegerlos sino para aprovecharlos responsablemente. La ciencia es clave para el desarrollo sostenible y para que las nuevas generaciones se interesen en estas áreas."