En medio de la creciente preocupación por la propagación del dengue, la vacunación se ha convertido en una herramienta clave para combatir esta enfermedad. En San Juan, comenzó esta etapa y algunos de los vacunados compartieron en Canal 13 sus experiencias tras haber contraído el virus y su decisión de vacunarse.

Florencia, una de las afectadas, relató su experiencia con el dengue: "La pasé muy mal, es peor que el COVID. Por eso, apenas pude sacar turno, no lo dudé". Con un cuadro clínico que se extendió durante diez días, ella experimentó fiebre, dolores corporales y hemorragias. "Tuve todos los síntomas, así que fue complicado. Nunca supe dónde me picó el mosquito; fue cuando fui al médico que me hicieron los análisis", agregó Florencia.

A pesar de no haber notado la picadura, su diagnóstico fue claro. Al recibir la vacuna, destacó la rapidez del proceso: "Fue súper rápido. No sabía si estaba en el sistema porque cuando fui al médico, solo tomaron mis datos. Pero el lunes escaneé el código, completé el formulario y ayer ya tenía el mail con el turno".

Gaspar, otro paciente vacunado, también compartió su experiencia con la enfermedad: "Tener dengue es pasar diez días de malestar intenso, donde solo querés dormir". Convaleciendo desde finales de marzo, reconoció que "no tenés fuerzas para nada" y lamenta la falta de tratamientos eficaces más allá de agua y paracetamol.

Al igual que Florencia, Gaspar valoró la eficiencia del sistema de vacunación: "La verdad que hay que reconocerlo. No hay acumulación de personas, el proceso es bastante ágil". Tras recibir la primera dosis, ya le han asignado un turno para la segunda: "Son tres meses, así que aproximadamente tengo una fecha en enero".