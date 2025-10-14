Vecinos de distintos puntos de San Juan reportaron durante la madrugada la aparición de una luz roja en el cielo, un fenómeno que rápidamente llamó la atención y despertó especulaciones en redes sociales. La Dra. Marcela Cañada Assandri, investigadora del CONICET, explicó que lo observado podría tratarse de un meteorito que ingresó a la atmósfera terrestre y se desintegró.

“Eso está en proceso de investigación. Hay que hacer el seguimiento en las cámaras para tratar de obtener información sobre la trayectoria de ingreso a la atmósfera. La presencia de cámaras de seguridad ayuda muchísimo, sobre todo porque, al haber ocurrido de madrugada, no hay registros con celulares”, señaló la especialista en Todos Vivos (de lunes a viernes a partir de las 13:00)

La científica aclaró que no es una tarea sencilla, ya que se debe contactar a los propietarios de los equipos para obtener las imágenes, realizar la geolocalización y reconstruir el vector de ingreso del objeto.

“En algunos registros apenas se ve el destello, lo que deja la información incompleta. En otras cámaras, en cambio, la trayectoria es un poco más clara y eso podría permitir determinar con mayor precisión el sentido de entrada y sus coordenadas”, agregó.

Cañada Assandri recordó que un evento similar se produjo hace algunas semanas en La Pampa, aunque en ese caso ocurrió al atardecer, lo que permitió que hubiera múltiples registros en video captados por testigos directos.

Por el momento, los investigadores continúan recopilando y analizando material audiovisual para confirmar si efectivamente la luz observada corresponde a un meteorito que se incineró al ingresar a la atmósfera.