Más de 600 egresados de las camadas 2022 y 2023 de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana deberán realizar un curso de actualización antes de ingresar a la Policía de San Juan. La decisión generó temor entre los aspirantes, pero la jefa del D6, comisario mayor Patricia Herrera, defendió y aclaró de qué se trata la medida en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan.

Entre los principales cambios que justifican la actualización, Herrera mencionó la transformación en la relación de la Policía con el sistema judicial. “Actualmente trabajamos codo a codo con el Ministerio Público Fiscal, y eso no estaba en la currícula de esos egresados. Hoy hay más de 500 policías que trabajan diariamente en unidades fiscales, algo impensado en 2021”, puntualizó.

Además, señaló la incorporación de nuevas tecnologías, como los dispositivos Taser, que requieren capacitación específica. “Si un policía encargado de ese equipamiento se descompone en servicio, el nuevo agente debe saber cómo actuar. Sería irresponsable que desconozca esos procedimientos”, advirtió.

El curso también contempla contenidos vinculados al uso racional de la fuerza pública, primeros auxilios emocionales y la protocolización de actuaciones policiales, aspectos que se modificaron en los últimos años.

Ante la principal crítica de los aspirantes, que sostienen que el curso funciona como un filtro eliminatorio, Herrera lo negó enfáticamente: “La palabra eliminatoria en ningún momento se concibe. Si un aspirante presenta dificultades, volverá a tener otra adecuación prevista en la planificación de estudio. No se los está dejando afuera, al contrario, se los está convocando nuevamente”.

“Si yo traigo a 100 chicos que egresaron en 2021 o 2022 y les pongo un arma en la cintura sin haber tenido prácticas en los últimos tres o cuatro años, sería una irresponsabilidad”, sostuvo Herrera.

Finalmente, la jefa del D6 remarcó que la medida apunta a resguardar a la sociedad: “Hemos asumido con absoluta responsabilidad y conciencia de darle a la comunidad un funcionario actualizado”.