La explotación sexual en Argentina es un flagelo social que motoriza una gran cantidad de operativos a lo largo del territorio. Esta dinámica de lucha contra esta clase de trata de personas renueva cifras que son alarmantes. En conversación telefónica, María Eugenia Raverta, coordinadora Regional del Comité contra la Trata indicó en “Jorge por la Mañana” que el 74% de los rescates de víctimas se da en prostíbulos.

Esta cifra actualizada fue comentada por la funcionaria, que en el programa de Canal 13 habló sobre lo que dejó un encuentro interdisciplinario en Mendoza sobre trata de personas. En esta reunión, de la que participaron distintos actores que están trabajando contra estos tipos de delitos, uno de los consensos fue el de incrementar las acciones de concientización y prevención. "Es fundamental la concientización, sobretodo en jóvenes, en adolescentes", expresó Raverta.

La alta cifra de víctimas rescatadas en prostíbulos genera la pregunta: ¿Por qué la Justicia no actúa de lleno y con todo el peso de la ley contra todos estos espacios en el país? Raverta explicó que, aunque esta clase de locales y la actividad misma es ilegal, puesto que es considerada trata de personas, para las autoridades son difíciles de detectar.

La funcionaria indicó que la dificultad para detectar prostíbulos en Argentina, responde a que la mayoría de ellos funcionan bajo una fachada. Muchos de estos locales siguen existiendo como whiskerías, bares y hasta restaurantes.

Otro de los tipos de captación de víctimas de explotación sexual son las promesas de prosperidad mediante el trabajo de “chica escort”. Esta modalidad de trata es difícil de detectarla, ya que, a las personas, en la mayoría de casos mujeres, se les ofrece un departamento privado, el pago en dólares y otros aparentes “beneficios”.

Modalidades similares a las de “chica escort” son las de “chicas web cam” y “chicas de la página azul”. En todos estos casos, a las víctimas y a los clientes/as les hacen creer que existe una independencia económica, que termina siendo casos de explotación sexual.

Raverta indicó que los entornos digitales son los principales espacios de captación de personas vulnerables para todo tipo de casos de trata de personas. "Hoy en día los entornos digitales son la principal fuente de captación en cuanto a trata de personas", precisó la funcionaria, para luego sostener: "Normalizamos un montón de situaciones, por eso es tan necesario hablar de estas temáticas y dejar en claro que eso es parte de un sistema que lleva a otra cosa: lisa y llanamente a la prostitución. Empecemos hablar con como sociedad de que eso no es bueno"

Los casos de trata en las infancias se dan, en muchas oportunidades, en niños y adolescentes siendo captados en plataformas de juegos online. La modalidad consiste en exigirles que en los perfiles presenten fotos reales de sus rostros, las cuales luego son usadas como extorsión y explotación sexual infantil.

Raverta indicó que, si bien el factor económico favorece la captación de víctimas, de todo el rango etario, en casos de niñez y adolescencia, por lo general, uno de los factores de mayor vulnerabilidad es lo emocional. Esto es atendido por los captadores para diagramar sus listas de posibles víctimas.