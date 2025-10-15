En el marco del Día de la Madre, este miércoles y jueves se realiza en la Plaza Seca del Centro Cívico la Expo Mamá, una feria que reúne a emprendedores de toda la provincia ofreciendo productos variados y de calidad para agasajar a las mamás. La actividad se desarrolla de 9 a 14 horas, con dos ediciones durante estos días, y continuará el fin de semana en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo de 16 a 20 horas.

La directora de la Economía Social de la provincia, Cinthya Garrido, explicó los objetivos de la feria: “Tenemos emprendedores de toda la provincia exponiendo productos de muy buena calidad y a muy buen precio. Los rubros son variados: marroquinería, cerámica, artesanías de madera, cosmética natural, sublimación, vitrofusión, entre otros”, detalló.

Además, Garrido destacó la importancia de fortalecer la economía regional: “Buscamos que la gente compre directamente a nuestros emprendedores, fomentando este ecosistema que necesita visibilidad y apoyo. No solo queremos que vendan hoy, sino que establezcan contacto con clientes para futuras oportunidades”.

La feria reúne a más de 300 emprendedores, quienes fueron organizados en franjas para garantizar la venta ante las inclemencias del clima. “Tuvimos que dividirlos entre miércoles y jueves para que todos tengan la posibilidad de vender y no perder esta fecha tan importante”, explicó Garrido.

Entre los expositores, Laura, de “Hecho a Mano”, mostró sus productos de resina: “Tenemos llaveritos con iniciales, lapiceras, agendas, aros y dijes. Todo hecho a mano. Las lapiceras están a 4.000 pesos, los llaveritos a 3.500, y la gente puede contactarnos por Facebook o WhatsApp para pedidos futuros”, señaló.

Otra emprendedora, Moon, quien además estudia Contador Público, presentó sus productos tejidos a crochet: “Hago amigrumis, centros de mesa, caminos de mesa y próximamente kimonos, tops y polleras para el verano. Todo lo hago sola y busco facilitar el transporte de los productos porque uso transporte público”, comentó. Los precios de sus artículos van de 3.000 a 15.000 pesos, dependiendo del tamaño y la complejidad.

La feria no solo se centra en la venta, sino que también incluye actividades culturales para engalanar el evento. Este miércoles se presentó la banda de música de la Policía de San Juan, que acompañó la jornada con música en vivo.