El vicegobernador de la provincia de San Juan, Fabián Martín, aseguró que su espacio político mantuvo una postura de diálogo y acompañamiento hacia las medidas que beneficiaran a la provincia y al país. “Lo que sea bueno para San Juan y el país lo vamos a apoyar, no somos una oposición destructiva”, expresó durante una entrevista en Canal 13 San Juan.

Martín visitó el piso del canal previo a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, donde compite como candidato a diputado nacional. En ese marco, destacó la importancia de “seguir apostando al trabajo conjunto y al diálogo con el gobierno nacional”, dejando en claro que su sector no se posicionó desde la confrontación.

“Nosotros no podemos hacernos los ofendidos con el gobierno nacional, siempre vamos a dialogar”, sostuvo, y remarcó que su gestión priorizó políticas públicas concretas como la obra pública y la educación. “En San Juan creemos en la obra pública y en políticas profundas como el boleto educativo gratuito”, señaló.

Al referirse a su trayectoria junto al gobernador Marcelo Orrego, Martín recordó cómo se definieron las candidaturas en 2023. “Nos conocemos hace más de 20 años, hemos trabajado mucho juntos. Cuando tuvimos que armar la lista, le dije que él tenía que ser el candidato a gobernador. Yo me sé ubicar muy bien”, relató.

Contó además que, dos semanas antes del cierre de listas, Orrego le pidió que fuera candidato a diputado. “No me lo esperaba, pero cuando me explicó sus razones, acepté sin pensarlo demasiado. Para mí, ser vicegobernador fue algo muy importante y lo agradezco todos los días”, expresó.

Finalmente, llamó a los sanjuaninos a participar en los comicios con optimismo. “Le pido a los sanjuaninos que vayan a votar con esperanza, porque hay un gobierno que con pocos recursos ha hecho muchas cosas”, concluyó.