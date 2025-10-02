Fabián Martín: “San Juan será en pocos años la provincia más pujante del país”

La Legislatura de San Juan reconoció este jueves a “Jóvenes presente, jóvenes futuro”, una iniciativa que distingue a jóvenes que se destacaron en distintos ámbitos. El acto fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, quien resaltó el rol de la juventud y el presente político de la provincia.

“Hoy tenemos una actividad importante en la Legislatura que es distinguir a jóvenes que por algún motivo son ejemplos en sus vidas, ya sea por innovadores, buenos en sus trabajos o en sus estudios. Queríamos premiar y distinguir a toda la juventud de San Juan”, señaló Martín.

El vicegobernador destacó la importancia de la convivencia democrática: “Saber convivir en democracia es respetar al otro. La buena convivencia es lo que tenemos que tener los sanjuaninos”.

Martín también habló sobre las perspectivas de la provincia: “San Juan, de acá a un año o dos años, va a ser la provincia más pujante del país, especialmente por la minería. Hay muchas expectativas”.

En referencia al clima político, subrayó que la provincia atraviesa un proceso distinto al nacional: “Hay madurez política en los sanjuaninos. Estamos a 20 días de las elecciones y estamos tranquilos. Por suerte damos una imagen distinta a lo que es el Congreso nacional. Tenemos diferencias y discusiones, pero lo hacemos con respeto. No ha habido agresiones y esperemos que no se altere nada”.