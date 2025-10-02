Fábrica de galletitas: tras el cierre en Chascomús, hay incertidumbre en San Juan

El secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Martín, habló con Canal 13 sobre la delicada situación que atraviesa la fábrica de galletitas Tía Maruca, que enfrenta conflictos salariales y un proceso de reestructuración. La reciente decisión de cerrar la planta ubicada en Chascomús, Buenos Aires, despertó incertidumbre entre los trabajadores sanjuaninos.

“La información que tenemos es que hace un par de meses el grupo cerró una planta pequeña en Chascomús, Buenos Aires, con 27 trabajadores, para concentrar toda la producción de galletas en San Juan. Si bien nunca es bueno el cierre de una planta, es importante que se haya decidido concentrar la producción en nuestra provincia”, explicó Martín.

El funcionario aseguró que el Gobierno provincial sigue de cerca la situación para resguardar los puestos laborales. “Es cierto que hay un atraso en una quincena, pero no de varios meses. La situación es complicada, pero el diálogo entre la empresa y los trabajadores es fundamental para sobrellevarla. Desde la Secretaría de Industria y desde la Subsecretaría de Trabajo estamos acompañando para evitar mayores conflictos”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que el cierre de la planta bonaerense genere nuevos empleos en San Juan, Martín fue cauto: “Ellos han mantenido las fuentes laborales durante todo este tiempo. Están trabajando en nuevos productos y en la modernización de la planta local, lo que podría generar un impulso futuro, pero hoy están concentrados en sostener la producción en un contexto de caída en las ventas”.

La historia de Tía Maruca

La compañía de galletitas Tía Maruca fue fundada en 1998 por Alejandro Ripani, quien aún conserva una participación minoritaria. Sus primeros pasos en el sector los dio junto a su padre con la marca RC en Ramos Mejía, Buenos Aires.

Uno de los hitos más importantes para la empresa se produjo en 2017, cuando adquirió la planta Dilexis en San Juan, que había pertenecido a la multinacional Pepsico. Con esa operación, incorporó marcas locales como Dale y Argentitas, además de producir de manera temporal las galletitas Toddy. En su mejor momento, la empresa alcanzó cerca del 5% del mercado nacional.

Sin embargo, a partir de 2019 comenzaron los problemas financieros: retrasos en el pago de salarios y deudas millonarias que derivaron en un concurso preventivo.

En 2024, el grupo Argensun Foods, dueño de la marca Pipas, adquirió el 50% del paquete accionario y pasó a controlar la compañía. Ripani permaneció como socio minoritario, pero las dificultades económicas continuaron, obligando a la empresa a reestructurarse y a cerrar algunas operaciones, como la planta de Chascomús.