Este lunes, luego de la jornada de elecciones legislativas, falleció Carlos Munisaga, exdiputado provincial y padre del actual intendente de Rawson, Carlos Munisaga. La noticia generó conmoción en la comunidad política y educativa de la provincia.

Munisaga tuvo una trayectoria política destacada, siendo electo diputado proporcional en 1991 por la Unión Cívica Radical. Más de dos décadas después, su hijo continuó su legado político y llegó a la Cámara de Diputados, esta vez representando al Frente Compromiso por San Juan.

Además de su desempeño en la política, Carlos Munisaga fue docente de Matemática en nivel secundario, consolidando un fuerte vínculo con la Escuela Boero y dejando una huella en varias generaciones de estudiantes.

Su espíritu académico y constante deseo de superación se mantuvo hasta avanzada edad. Incluso a los 77 años, en 2016, Munisaga continuaba sus estudios universitarios y estaba finalizando la carrera de Abogacía en la Universidad Siglo XXI, demostrando un compromiso permanente con la educación y el aprendizaje.