En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Eduardo Pósleman, abogado y figura destacada del Partido Bloquista. En 2021 había sido distinguido por la Cámara de Diputados de San Juan como “Ciudadano Ilustre”.

Pósleman formó parte de una familia vinculada a la historia del bloquismo, ya que desde niño acompañó a su padre, don Azad Pósleman, a los encuentros partidarios. A lo largo de su trayectoria política ocupó cargos relevantes en la provincia y en la Nación.

Entre 1973 y 1976 el Comité Central le asignó la tarea de reorganizar y formar los cuadros orgánicos de la Juventud Bloquista. En 1981, el entonces gobernador Javier Rodríguez Castro lo designó director del Banco San Juan.

Un año más tarde, en 1982, Leopoldo Bravo lo nombró gobernador interino. Tras el retorno de la democracia y con Bravo elegido democráticamente, volvió a ocupar el cargo de ministro de Gobierno.

En 1986 integró la Convención Constituyente que reformó la Constitución Provincial, siendo uno de los cuatro representantes del Partido Bloquista. En 1989, tras el fallecimiento del senador Francisco Gil, asumió como senador nacional, cargo que ejerció hasta diciembre de 1992.

La noticia de su muerte generó pesar en el ámbito político sanjuanino, donde fue reconocido como un dirigente de extensa trayectoria y compromiso con su partido.