La comunidad del vuelo libre en San Juan está de luto. Este lunes por la tarde falleció Pablo Ariel Lara, el experimentado parapentista que el domingo sufrió un grave accidente mientras realizaba un vuelo en la zona del dique de Ullum.

Lara, de amplia trayectoria y miembro de la Asociación Argentina de Vuelo Libre, había sido trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanecía internado en estado crítico. El siniestro ocurrió alrededor de las 16 horas del domingo, cuando, según testigos, perdió el control de su parapente y se precipitó desde una altura considerable.

De acuerdo con el relato de una compañera de equipo, Lara había iniciado su vuelo desde un punto de despegue ubicado a unos 1.000 metros de altura, como lo hacía habitualmente junto a otros integrantes del grupo. Tras unos 20 minutos en el aire, comenzó a desplazarse a una velocidad inusual y, en pocos segundos, perdió estabilidad y cayó.

Con más de 30 años de experiencia en la disciplina, Pablo Lara era una figura reconocida y respetada en el ámbito del parapente, tanto en la provincia como a nivel nacional. Su partida deja un profundo vacío entre familiares, amigos y colegas que compartieron con él la pasión por el cielo.