Falleció Rodolfo Ferrer, un pilar de la educación y la cultura sanjuanina

Rodolfo Enrique Ferrer, pilar de la educación y el arte en San Juan, falleció a los 77 años este sábado 27 de septiembre, dejando una profunda huella en la provincia. Nacido el 25 de julio de 1948 en Santa Lucía, Ferrer fue ampliamente conocido por su rol como director del Centro Polivalente de Arte y por su extenso trabajo como docente.

Su formación fue rigurosa y multidisciplinaria. Si bien se graduó de Perito Mercantil Nacional en la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, no ejerció esa profesión. En 1970, se trasladó a Buenos Aires, donde ingresó a la Escuela Nacional de Danzas, obteniendo los títulos de Profesor Nacional de Danzas y Folklore, y Profesor Nacional de Expresión Corporal. Además, se formó en Caracterización y puesta en escena en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Su constante búsqueda de perfeccionamiento lo llevó a obtener la Licenciatura en Folklore de la U.N.A., siendo el primer egresado de San Juan con esa especialidad.

Rodolfo Ferrer desempeñó una labor crucial en la docencia sanjuanina. Desde 1985 hasta su jubilación, dictó la cátedra de Expresión en la Especialidad Mentales y Trastornos del Aprendizaje en el profesorado de Educación Especial Silvino Martínez. También fue docente en escuelas para alumnos con problemas motores, como la Escuela Ramón Peñafort, y en C.A.R.E.M.. Sus inicios en el Polivalente de Arte fueron como profesor de Danzas, y en 1999 fue nombrado director. Una característica fundamental de su gestión fue la defensa de la disciplina en el arte, una cualidad que fue reconocida y agradecida por alumnos y padres.

Gracias a su trayectoria como formador de numerosas generaciones de bailarines, fue distinguido en 2017 con el premio María Ruanova en el Salón Dorado del Teatro Colón. Fuera del ámbito escolar, fue convocado por el Ministerio de Educación como jurado de evaluación docente y participó como jurado de intérpretes en el programa de televisión "La Ventana". Ferrer, quien también fue un gran aficionado y coleccionista de libros sobre folklore y vestuario histórico, vivió sus últimos años "acorde a sus propias reglas".