Falleció un conocido DJ sanjuanino que marcó generaciones en la música local

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Sánchez, un querido DJ sanjuanino que supo ganarse un lugar especial en la escena nocturna de la provincia. Su música acompañó a varias generaciones en bares y boliches, donde cada presentación se transformaba en una fiesta inolvidable.

La noticia provocó conmoción en el ambiente musical y entre quienes compartieron noches enteras disfrutando de su pasión detrás de la cabina. El velatorio se realizará este jueves en Cochería San José, de 8:30 a 17:30 horas.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y afecto, en los que amigos, familiares y colegas recordaron a Gustavo no solo por su talento, sino también por su calidez humana y su manera de conectar con la gente.

El recuerdo de Sánchez quedará vivo en cada pista donde hizo vibrar a miles de sanjuaninos, convirtiéndose en un referente indiscutido de la música local.