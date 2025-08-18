Fallo contra el veto a la Ley de Discapacidad: “Se abre una esperanza”

La declaración de inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley de Discapacidad ha sido recibida con gran optimismo por las familias sanjuaninas. Érica Godoy, referente de la Asociación Autismo San Juan, charló con el móvil de Canal 13, quien expresó la inmensa alegría y el sentido de victoria que ha traído este fallo.

"Se abre una esperanza y estamos muy contentos con este fallo", afirmó Godoy, reflejando el sentir de muchos padres y madres que luchan por los derechos de sus hijos. Según la referente, este dictamen judicial no solo celebra un logro en sí mismo, sino que también "abre puertas a nuevos amparos" que pueden ser presentados por los padres, fortaleciendo la creencia de que "la Justicia puede fallar a favor de los padres".

La noticia llega en un contexto de profundo dolor para las familias, que han sentido el veto presidencial como un "ataque directo a las personas con discapacidad". Pese a que el veto sigue vigente en otros ámbitos, este fallo judicial ha encendido la chispa de la esperanza. Godoy manifestó su confianza en que la lucha continuará en el Congreso y el Senado.

"Para mí es una lucha, y el sentirlo nuestro, cuando decimos que 'ganamos', es porque realmente ese juego que queremos ganar", explicó. Godoy subrayó la importancia de esta victoria: "Las personas con discapacidad y sus familias necesitan ganar una sola vez en la vida, y decir le ganamos al veto de Javier Milei y nuestros hijos van a tener lo que realmente merecen: los derechos fundamentales y garantías de que los mismos se cumplan".

La alegría de las familias se ha manifestado en los grupos de WhatsApp, donde el fallo fue celebrado con gran entusiasmo. "La alegría es grande, porque es dura la lucha. Y no solo es dura la lucha para los niños con autismo, sino que es dura para todas las personas con discapacidad", señaló Godoy, poniendo de manifiesto los desafíos que enfrentan estas familias día a día.

La situación actual en San Juan para muchas de estas familias es compleja, ya que no cuentan con la cobertura de una obra social. Aquellas que sí tienen, enfrentan "miles de trabas" y constantes negaciones por parte de las prestadoras para acceder a la atención y servicios que sus hijos necesitan.