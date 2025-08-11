Falta solo un día para la entrega del Barrio Los Molinos, ¿qué detalles tienen?

Una de las noticias más esperadas por los beneficiarios del barrio Los Molinos finalmente llegó: este 12 de agosto se concretará la ansiada entrega de viviendas. Según informó en el móvil de Canal 13, la directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, serán 260 familias las que cumplirán el sueño de la casa propia.

Cabe recordar que este barrio está ubicado en las cercanías del Easy y consta de 260 departamentos. “Es un barrio muy grande y tiene muy buenas terminaciones”, destacó Peralta. En este sentido, explicó: “Se hizo una economía con los calefones con paneles solares porque, como están desarrollados, no funcionan con la dureza del agua. Entonces, hemos hecho un ahorro en ese aspecto”.

A pesar de esa modificación, “les incorporamos el mobiliario de bajo mesada y placares para compensar la falta de estos calefones”, añadió. Seguidamente, reconoció que “hay ansiedad por parte de los vecinos”, y atribuyó esa expectativa a que muchas de las familias llevan más de 20 años inscriptas, por lo que la espera ha sido larga para concretar el sueño de la vivienda.