Hace unos días, el presidente Javier Milei vetó tres leyes sancionadas por el Senado el pasado 10 de julio. Una de ellas es la Ley de Emergencia en Discapacidad. Es por ello, que un grupo de padres, hermanos, familiares y personal de salud, hicieron un video dando a conocer su desacuerdo con el veto.

En este marco, explicaron que se unieron en un video, para que su vos sea escuchada, no solo la de los familiares, sino de quienes tiene una discapacidad. Una de las primeras alocuciones indica: “La emergencia habitada para mí es la muestra de un estado que decide ausentarse que directamente ya no quiere estar presente y no garantizar los derechos que tienen las personas con discapacidad".

Sin embargo, lo que mas resalta, es la cantidad de familiares que piden “no al veto”. Uno de ellos es Silvina Gordillo, mamá de León Gordillo, un sanjuanino que desde hace años viene luchando para mejorar su calidad de vida. Además se puede ver a la hermana de Morena Carvajal, la abuela de Jeremías Fernández, y demás

¿Qué es el veto?

Según la Constitución Nacional, el Presidente cuenta con la facultad de vetar una ley de manera total o parcial. En el primer caso, puede bloquear por completo un proyecto aprobado por ambas Cámaras e impedir que entre en vigencia.

Si el veto es parcial, el mandatario puede rechazar uno o más artículos del proyecto, mientras que el resto se promulga siempre que no se altere el espíritu de la norma sancionada por el Congreso.

Cuando se aplica un veto, el proyecto regresa al Poder Legislativo, que puede aceptarlo o insistir en su aprobación original. Para esto último, ambas Cámaras deben reunir el voto favorable de dos tercios de sus miembros. Si alcanzan ese respaldo, la ley se promulga incluso sin el aval presidencial. En caso contrario, el veto se mantiene y el proyecto no podrá ser tratado nuevamente en las sesiones de ese año, debiendo regresar a la Cámara de origen, tal como establece el artículo 83 de la Constitución.