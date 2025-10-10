Una familia sanjuanina lanzó un pedido solidario en redes sociales para intentar recuperar un cartel con gran valor sentimental, que fue sustraído del lugar donde recordaban a un ser querido fallecido hace más de un año.

Según relataron, el 18 de febrero de 2024 falleció un joven en Capital, en la zona del lateral de Circunvalación, entre las calles Franklin Rawson y Nuche. En el primer aniversario de su partida, el 18 de febrero de 2025, su familia decidió colocar un cartel recordatorio en ese mismo sitio como una forma de mantener viva su memoria y rendirle un homenaje.

Sin embargo, días atrás se llevaron una triste sorpresa: el cartel ya no estaba en el lugar. “Nos avisaron que el cartel no está más. Para nosotros tiene un enorme valor emocional y quisiéramos recuperarlo”, expresaron con profundo dolor.

Ante esta situación, la familia decidió difundir el pedido públicamente, con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre su paradero. “Les pedimos por favor que nos ayuden a compartir esta publicación para poder encontrarlo. Si alguien sabe algo o lo ha visto, puede escribirnos por mensaje. Gracias de corazón por acompañarnos y ayudarnos a difundir”, señalaron en su mensaje.