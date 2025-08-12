En la mañana de este martes, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) concretó la entrega de 260 departamentos del Barrio Los Molinos, un complejo habitacional que, por su ubicación y diseño, era uno de los más esperados en San Juan. Ubicado entre calles Octavio Gil y Sargento Cabral, en Capital, a pocos metros del Híper, el conjunto se destaca por su infraestructura moderna y accesible.

Las cámaras de Canal 13 San Juan TV registraron momentos de pura emoción. Una madre, junto a su esposo y sus dos hijos de 9 y 3 años, expresó con una sonrisa que “estamos muy felices, lo esperamos hace mucho. Hace 10 años que formamos la familia”. Su hijo Dylan, visiblemente entusiasmado, contó que su mamá le avisaría cuál sería su pieza y no dudó en confesar que es hincha de Boca.

Otro de los nuevos propietarios, un joven que estaba a minutos de rendir su última materia de contador público, recibió las llaves junto a su pareja, Micaela. “Nos tocó un segundo piso y me sorprendió lo amplio que es”, dijo ella. Entre risas, la pareja aclaró que por el momento no planean tener hijos, pero no descartaron sumar una mascota para darle vida a su nuevo hogar.