El levantamiento del cepo cambiario, anunciado por el Gobierno nacional el pasado lunes, despertó incertidumbre en varios sectores económicos. Uno de los rubros que observa con especial atención los efectos de esta medida es el farmacéutico, históricamente sensible a los vaivenes de la economía. Desde la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan manifestaron su preocupación ante posibles aumentos en el precio de los medicamentos, aunque, por el momento, no se han registrado modificaciones en las listas.

En diálogo con Diario 13, Mauricio Caif, presidente de la Asociación que nuclea a los dueños de farmacias en la provincia, explicó que, hasta ahora, no se ha producido un cambio concreto en los precios. Sin embargo, admitió que la expectativa es alta y que las farmacias se encuentran en alerta.

“Estuvimos consultando con droguerías y laboratorios desde el lunes hasta ayer por la tarde. Me comuniqué con representantes de un laboratorio muy importante y me confirmaron que, por ahora, no se espera ninguna variación en la lista de precios. Esperamos que esto no se traduzca en precios, porque el sector está bastante castigado”, señaló Caif.

El referente local detalló que las ventas vienen cayendo sostenidamente desde hace un año, y que un aumento en los precios podría agravar aún más la situación del sector. “El invierno pasado, que suele ser una buena temporada para las farmacias, fue bastante tranquilo. Las ventas ya habían bajado y luego, con el verano, también disminuyen por cuestiones estacionales. Así que venimos de varios meses de baja en el consumo”, explicó.

Desde la asociación también aclararon que las farmacias no son formadoras de precios. Los valores de los medicamentos son definidos por los laboratorios, luego distribuidos por droguerías, y finalmente llegan al consumidor con márgenes muy acotados que no dependen de cada comercio. “Nosotros simplemente aplicamos el precio que ya viene determinado”, aclaró Caif.

Consultado sobre la posibilidad de importar medicamentos desde el exterior para mitigar costos, el presidente de la asociación señaló: “Las farmacias no pueden importar medicamentos. Eso lo hacen los laboratorios o, en todo caso, el sistema de salud pública mediante licitaciones. Por lo que tengo entendido, los análisis realizados en su momento indicaban que no era significativa la reducción de costos como para justificar una importación masiva”, apuntó.

En relación con la postura del sector frente al levantamiento del cepo, Caif manifestó que aún no se han formado opiniones contundentes, dado que no hay impactos concretos en el corto plazo y el margen de maniobra del sector es limitado. “Esperamos que, si hay alguna repercusión, sea positiva, como la llegada de inversiones o mayor competencia entre laboratorios”, indicó.

Por ahora, a casi una semana de implementada la medida económica, las listas de precios continúan sin cambios. Sin embargo, el dirigente advirtió que una suba del dólar oficial sí podría impactar en los insumos que utilizan los laboratorios. Concretamente, dijo que la afectación sería en productos importados como los packaging y otros componentes del proceso. "Pero al día de hoy, las listas de precios no se han modificado. Todo el sector está expectante”, concluyó.