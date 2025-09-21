Fede, el profe que une escuelas en una insólita travesía de más de 200 kilómetros

En el marco de la Semana de la Educación Inicial, un caso especial se da en San Juan, ya que Federico Pelayes, profesor de educación física, decidió unir todos los jardines en los que trabaja mediante una particular travesía en bicicleta completamente equipada.

“Desde el Ministerio nos sugirieron realizar actividades especiales por la semana de la educación inicial. Yo tomé la bicicleta y decidí unir todos los jardines en los que trabajo, en Sarmiento y Santa Lucía", comentó. "Es difícil juntar a tantos alumnos, así que lo hago de esta manera: con mi bici y con mis alumnos, a través de ciclopaseos en cada establecimiento”, contó Pelayes.

El profesor, que vive actualmente en Santa Lucía, aunque es oriundo de Sarmiento. Él se volvió conocido hace un tiempo por un video viral con sus alumnos donde ayudaba a uno de ellos con discapacidad a ser parte de un acto escolar. Ahora refuerza su pasión por la educación con una travesía que combina actividad física y contacto directo con los niños. Con su bici equipada con lo necesario para acampar y con los medicamentos que son menesteres para su vida, vuelve al ruedo para inspirar a sus alumnos.

En cada escuela, lleva un banderín conmemorativo de la Semana de la Educación Inicial, que modifica según el establecimiento: en la Escuela N° 5, por ejemplo, luce el lema “Sembrando infancias, cosechando futuro”, y en la Escuela N° 59, de Santa Lucía, se observa la representación del centro educativo.

Pelayes realiza este desafío a pesar de padecer diabetes, lo que suma un componente personal y profesional a la actividad. “La bicicleta está equipada y preparada, porque la actividad física no solo me ayuda con mi salud, sino que también debo estar bien preparado para evitar cualquier inconveniente”, explicó.

El recorrido total proyectado es de 230 kilómetros, de los cuales ya ha completado más de la mitad. Actualmente, le restan 63 kilómetros para finalizar la travesía desde Media Agua hasta su casa y desde allí hasta la Escuela N° 59 en Santa Lucía, límite con Chimbas.

Durante los últimos días, el profesor visitó diversos jardines: desde Santa Lucía hasta Media Agua, Pedernal, Divisadero, Los Berros y Cienaguita, realizando ciclopaseos cortos con los más pequeños y llevando adelante actividades lúdicas y recreativas. Además, aprovechó para saludar a estudiantes de escuelas por donde pasaba, incluso en Retamito y Guanacache, donde dejó la bicicleta y continuó en camioneta para retomar los recorridos. Esta mañana culminó las actividades en la Escuela Albert Einstein, ubicada en Cañada Honda.

Federico Pelayes celebra la educación inicial, promueve la actividad física, la inclusión y el contacto directo entre docentes y alumnos en distintos puntos de la provincia, dandole un condimento especial y diferente a la Semana de la Educación Inicial.