Una nueva oportunidad para apoyar el comercio local y encontrar regalos originales se acerca con la realización de "La Feria de los Sueños". La 14° edición de este popular evento, organizado por Agustina Baudonnet e Irene Molini, se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre en los jardines del Club Lawn Tenis, con entrada libre y gratuita.

Agustina Baudonnet, una de las organizadoras, conversó con el programa Compacto Trece para brindar detalles del evento. "Lo que buscamos es darle una oportunidad a los emprendedores y feriantes del Gran San Juan para que puedan cumplir el sueño de poder tener su emprendimiento, darlo a conocer y también tener lo que es el sustento diario para sus familias", expresó.

La feria abrirá sus puertas al público de 18:00 a 23:00 horas y está pensada para el disfrute de toda la familia.

Además de los numerosos puestos de venta, el evento contará con una atractiva propuesta de entretenimiento:

Música en vivo

Bingo

Cantina abierta durante toda la jornada

Baudonnet también destacó un dato importante para los amantes de los animales: los sanjuaninos podrán asistir y recorrer la feria junto a sus perritos.

Con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina, la organizadora instó a los sanjuaninos a acercarse y aprovechar la diversidad de la feria para encontrar el obsequio ideal.

La coorganizadora, Irene Molini, es la encargada de la logística interna, distribuyendo a los expositores por rubros para garantizar la variedad. Los visitantes podrán encontrar una amplia gama de productos, incluyendo:

Joyería y artesanías

Ropa deportiva y casual

Artículos sublimados

Gastronomía

Los emprendedores interesados en participar como expositores pueden contactarse con Irene Molini para anotarse y obtener un espacio. El número de contacto para inscripciones es 264417029.

