En 2025, el feriado en homenaje al General José de San Martín caerá el domingo 17 de agosto. Para incentivar el turismo, el Gobierno sumó un puente el viernes 15, generando un fin de semana extra largo para quienes puedan aprovecharlo.

La medida se enmarca en la Ley 27.399, que permite establecer hasta tres días no laborables al año con fines turísticos, siempre que caigan lunes o viernes. Sin embargo, el viernes 15 será “día no laborable”, lo que significa que cada empleador podrá decidir si da o no el día libre.

En cambio, el domingo 17 será feriado nacional, aunque solo lo cobrarán quienes trabajen ese día. Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), en los feriados nacionales el pago debe ser doble, mientras que en los días no laborables el salario se paga como cualquier jornada común.

En resumen:

Viernes 15 de agosto: día no laborable, pago normal si se trabaja y decisión del empleador sobre dar descanso.

Domingo 17 de agosto: feriado nacional, pago doble si se trabaja.

De esta forma, solo quienes tengan libre el viernes 15 y no trabajen los domingos podrán disfrutar del fin de semana extra largo. El resto vivirá el feriado de San Martín como una fecha más en el calendario laboral.