Este viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos y en San Juan se dispuso un esquema especial para la prestación de servicios.

En el sector comercial, la actividad se desarrolló con normalidad durante la mañana y la tarde, impulsada por las ventas previas al Día del Niño. El transporte público, a través de las líneas de RedTulum, operó con frecuencias reducidas y mayor distanciamiento entre servicios.

En cuanto a los bancos, no se brindó atención presencial, aunque se mantuvieron activos los canales digitales. Las escuelas suspendieron sus actividades, al igual que la administración pública provincial y estatal.